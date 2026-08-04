בבלי
מבזק עימות בלתי שגרתי

"בוא לקרב": כך סגן ראש עיריית תל אביב מאתגר את ראש עיריית ניו יורק

גיא אבנר הזמין את זוהרן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק, לקרב איגרוף בתל אביב לטובת צדקה, לאחר התבטאויותיו החוזרות נגד ישראל

ישראל גרוס בבלי
ראש עיריית ניו יורק
ראש עיריית ניו יורק | צילום: צילום: Liri Agami/Flash90
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