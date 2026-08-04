הלוויה דומעת וכואבת: הבחור שנהרג שבוע לאחר אירוסיו

בבלי

ערוץ רשמי של חמאס הגיב בזעם להודעת מועצת הביטחון של האו"ם אמש, וכינה אותה "מועצת רצח העם". ההודעה פורסמה לאחר מפגש בין ראש הממשלה נתניהו למנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב. במועצת הביטחון נקבע כי היעד הוא פירוק מלא של כלל אמצעי הלחימה ברצועת עזה והמעבר משלטון הנשען על כוח הנשק לשלטון אזרחי. לפי חמאס, מדובר ב"זעם פלסטיני נרחב בעקבות אימוץ תנאיו של נתניהו".