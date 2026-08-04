"נפגעה מהאוטובוס והיא לא נשמה": אישה נהרגה בתאונה מחרידה באשקלון
שלושה אוטובוסים התנגשו ברחוב דוד רמז • אישה כבת 80 נהרגה במקום ושתי נשים נוספות פונו במצב קשה ובינוני | זירה קשה במיוחד (בארץ)
שלושה אוטובוסים התנגשו ברחוב דוד רמז • אישה כבת 80 נהרגה במקום ושתי נשים נוספות פונו במצב קשה ובינוני | זירה קשה במיוחד (בארץ)
שריפת שטחים פתוחים שפרצה באזור יער בן שמן הובילה לחסימת כביש 6 בשני הכיוונים וכביש 1 בכיוון מזרח. רוחות עזות מקשות על פעולות הכיבוי, ו-14 צוותים קרקעיים יחד עם ארבעה מטוסי כיבוי פועלים לבלימת האש. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחוןמשה כץ
יו"ר ישראל ביתנו הבהיר בכנס פומבי כי לא יסכים למסור למפלגת הדמוקרטים תיקים מרכזיים בממשלה עתידית, והוסיף הערה אישית כלפי יו"ר המפלגה. גולן השיב והאשים את ליברמן בהדהוד מסרי קמפיין נתניהומשה כץ
הלווייתו של הבחור מאיר שער ז"ל התקיימה היום בבני ברק, לאחר שנהרג אתמול בתאונה קשה. הנפטר התארס לפני שבוע בלבד. הליך הזיהוי נמשך לאורך הלילה עד ששוחרר לקבורהבבלי
ערוץ רשמי של חמאס הגיב בזעם להודעת מועצת הביטחון של האו"ם אמש, וכינה אותה "מועצת רצח העם". ההודעה פורסמה לאחר מפגש בין ראש הממשלה נתניהו למנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב. במועצת הביטחון נקבע כי היעד הוא פירוק מלא של כלל אמצעי הלחימה ברצועת עזה והמעבר משלטון הנשען על כוח הנשק לשלטון אזרחי. לפי חמאס, מדובר ב"זעם פלסטיני נרחב בעקבות אימוץ תנאיו של נתניהו".צוות בבלי
גיא אבנר הזמין את זוהרן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק, לקרב איגרוף בתל אביב לטובת צדקה, לאחר התבטאויותיו החוזרות נגד ישראלישראל גרוס
למרות דיווחי הממשלה על החזרת עשרות אלפים למרוקו, תיעודים מהשטח חושפים קשיים ניכרים באכיפה ואלפים עדיין נותרו במובלעת סאוטהבבלי
ח"כ אזולאי הציג פרוטוקול שמוכיח שלוי אישר 2.7 מיליארד בפגרת בחירות • יו"ר הכנסת אוחנה אישר כינוס חריג של הוועדה | 280 מיליון שקלים למוסדות תורניים על הפרק (חדשות חרדים)דוד קליין
ח"כ אזולאי הציג פרוטוקול שמוכיח שלוי אישר 2.7 מיליארד בפגרת בחירות • יו"ר הכנסת אוחנה אישר כינוס חריג של הוועדה | 280 מיליון שקלים למוסדות תורניים על הפרק (חדשות חרדים)דוד קליין
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