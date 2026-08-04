מבזק תעשיית הביטחון

למרות דיוני התקציב: קצב ייצור מטוסיF-35 נמשך כסדרו

חברת הביטחון האמריקאית מבהירה כי דיוני התקציב בוושינגטון לא ישפיעו על תוכנית הייצור השנתית | עד כה סופקו למעלה מ-1,300 מטוסים ללקוחות ברחבי העולם, וצבר ההזמנות עומד על מאות יחידות נוספות

אריה לוי • בבלי • כ"א באב | 04.08.26 16:16