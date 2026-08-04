פתיחת מצר הורמוז צפויה בקרוב - אלו הדרישות המוגזמות של האיראנים
ערוץ סעודי מדווח: הודעה רשמית תוך שעות על פתיחת המצר | גורם איראני חשף את דרישות טהראן: שליטה מלאה על כניסה למצר ופיקוח על היציאה | עומאן תאשר יציאה רק לאחר תיאום מראש עם איראן
ערוץ סעודי מדווח: הודעה רשמית תוך שעות על פתיחת המצר | גורם איראני חשף את דרישות טהראן: שליטה מלאה על כניסה למצר ופיקוח על היציאה | עומאן תאשר יציאה רק לאחר תיאום מראש עם איראן
לראשונה מאז החלו העימותים במזרח התיכון, צבא ארצות הברית נמנע מלהגיב לשתי תקיפות איראניות שהתרחשו תוך שעות ספורות - בספינה במצר הורמוז ובבסיס אמריקני בכווית | ההימנעות מתגובה מעוררת תהיות בעניין השיחות שמתאר טראמפאליהו לוי
ההחלטה ההיסטורית כוללת השוואת שכר הגננות החרדיות לראשונה מאז קום המדינה, תקצוב הסעות בחינוך העצמאי ובני יוסף, סבסוד צהרונים ותוכניות לנוער בסיכון. חה"כ גפני: "נמשיך לפעול בנחישות למען עולם התורה והחינוך"דוד קליין
חברת הביטחון האמריקאית מבהירה כי דיוני התקציב בוושינגטון לא ישפיעו על תוכנית הייצור השנתית | עד כה סופקו למעלה מ-1,300 מטוסים ללקוחות ברחבי העולם, וצבר ההזמנות עומד על מאות יחידות נוספותאריה לוי
דיווח בסוכנות רויטרס מעלה כי צבא ארצות הברית השתמש כמעט במלוא מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך במהלך חמישה חודשי לחימה מול איראן • הבית הלבן והפנטגון: "יש לנו יותר תחמושת מכל מדינה אחרת"ישראל גרוס
שלושה אוטובוסים התנגשו ברחוב דוד רמז • אישה כבת 80 נהרגה במקום ושתי נשים נוספות פונו במצב קשה ובינוני | זירה קשה במיוחד (בארץ)משה כץ
שריפת שטחים פתוחים שפרצה באזור יער בן שמן הובילה לחסימת כביש 6 בשני הכיוונים וכביש 1 בכיוון מזרח. רוחות עזות מקשות על פעולות הכיבוי, ו-14 צוותים קרקעיים יחד עם ארבעה מטוסי כיבוי פועלים לבלימת האש. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחוןמשה כץ
יו"ר ישראל ביתנו הבהיר בכנס פומבי כי לא יסכים למסור למפלגת הדמוקרטים תיקים מרכזיים בממשלה עתידית, והוסיף הערה אישית כלפי יו"ר המפלגה. גולן השיב והאשים את ליברמן בהדהוד מסרי קמפיין נתניהומשה כץ
הלווייתו של הבחור מאיר שער ז"ל התקיימה היום בבני ברק, לאחר שנהרג אתמול בתאונה קשה. הנפטר התארס לפני שבוע בלבד. הליך הזיהוי נמשך לאורך הלילה עד ששוחרר לקבורהבבלי
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