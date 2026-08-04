מבזק התפתחויות במפרץ הפרסי

פתיחת מצר הורמוז צפויה בקרוב - אלו הדרישות המוגזמות של האיראנים

ערוץ סעודי מדווח: הודעה רשמית תוך שעות על פתיחת המצר | גורם איראני חשף את דרישות טהראן: שליטה מלאה על כניסה למצר ופיקוח על היציאה | עומאן תאשר יציאה רק לאחר תיאום מראש עם איראן

ישראל לוי • בבלי • כ"א באב | 04.08.26 16:57