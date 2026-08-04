בבלי
מבזק התפתחויות במפרץ הפרסי

פתיחת מצר הורמוז צפויה בקרוב - אלו הדרישות המוגזמות של האיראנים

ערוץ סעודי מדווח: הודעה רשמית תוך שעות על פתיחת המצר | גורם איראני חשף את דרישות טהראן: שליטה מלאה על כניסה למצר ופיקוח על היציאה | עומאן תאשר יציאה רק לאחר תיאום מראש עם איראן

ישראל לוי בבלי
חמינאי
חמינאי
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

16:55
על רקע השיחות המדיניות

לראשונה: ארה"ב לא הגיבה לתקיפות איראניות על ספינה ובסיס צבאי

לראשונה מאז החלו העימותים במזרח התיכון, צבא ארצות הברית נמנע מלהגיב לשתי תקיפות איראניות שהתרחשו תוך שעות ספורות - בספינה במצר הורמוז ובבסיס אמריקני בכווית | ההימנעות מתגובה מעוררת תהיות בעניין השיחות שמתאר טראמפ

אליהו לוי
16:19
בדיון חירום

צדק הסטורי: ועדת הכספים אישרה כרבע מיליארד ש"ח לחינוך החרדי

ההחלטה ההיסטורית כוללת השוואת שכר הגננות החרדיות לראשונה מאז קום המדינה, תקצוב הסעות בחינוך העצמאי ובני יוסף, סבסוד צהרונים ותוכניות לנוער בסיכון. חה"כ גפני: "נמשיך לפעול בנחישות למען עולם התורה והחינוך"

דוד קליין
16:16
תעשיית הביטחון

למרות דיוני התקציב: קצב ייצור מטוסיF-35 נמשך כסדרו

חברת הביטחון האמריקאית מבהירה כי דיוני התקציב בוושינגטון לא ישפיעו על תוכנית הייצור השנתית | עד כה סופקו למעלה מ-1,300 מטוסים ללקוחות ברחבי העולם, וצבר ההזמנות עומד על מאות יחידות נוספות

אריה לוי
16:14
חששות מאי מוכנות צבאית

דיווח | במהלך המלחמה מול איראן: ארה"ב מיצתה את מלאי הטילים ארוכי הטווח

דיווח בסוכנות רויטרס מעלה כי צבא ארצות הברית השתמש כמעט במלוא מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך במהלך חמישה חודשי לחימה מול איראן • הבית הלבן והפנטגון: "יש לנו יותר תחמושת מכל מדינה אחרת"

ישראל גרוס
15:02
תאונה קטלנית

"נפגעה מהאוטובוס והיא לא נשמה": אישה נהרגה בתאונה מחרידה באשקלון

שלושה אוטובוסים התנגשו ברחוב דוד רמז • אישה כבת 80 נהרגה במקום ושתי נשים נוספות פונו במצב קשה ובינוני | זירה קשה במיוחד (בארץ)

משה כץ
15:01
שיבושי תנועה נרחבים במרכז הארץ

שריפה נרחבת ביער בן שמן: כביש 6 נחסם בשני הכיוונים

שריפת שטחים פתוחים שפרצה באזור יער בן שמן הובילה לחסימת כביש 6 בשני הכיוונים וכביש 1 בכיוון מזרח. רוחות עזות מקשות על פעולות הכיבוי, ו-14 צוותים קרקעיים יחד עם ארבעה מטוסי כיבוי פועלים לבלימת האש. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון

משה כץ
14:09
מתיחות באופוזיציה

ליברמן: "לא נאפשר לדמוקרטים תיקי ביטחון" - גולן מגיב בחריפות

יו"ר ישראל ביתנו הבהיר בכנס פומבי כי לא יסכים למסור למפלגת הדמוקרטים תיקים מרכזיים בממשלה עתידית, והוסיף הערה אישית כלפי יו"ר המפלגה. גולן השיב והאשים את ליברמן בהדהוד מסרי קמפיין נתניהו

משה כץ
14:07
אבל כבד

הלוויה דומעת וכואבת: הבחור שנהרג שבוע לאחר אירוסיו

הלווייתו של הבחור מאיר שער ז"ל התקיימה היום בבני ברק, לאחר שנהרג אתמול בתאונה קשה. הנפטר התארס לפני שבוע בלבד. הליך הזיהוי נמשך לאורך הלילה עד ששוחרר לקבורה

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר