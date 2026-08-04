רוביו: התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז

החלטה שערוריתית

השופט נעם סולברג קבע כי נציגי מפלגות בקלפיות לא יוכלו להעביר מידע על זהות המצביעים באמצעות יישומונים • ההחלטה צפויה להשפיע על שיטת המרצת המצביעים המקובלת במפלגות החרדיות ובמפלגות נוספות