רוביו: התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו מסר כי חלה התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז מחדש, אך טרם הושג הסכם סופי. לדבריו, ארה"ב מקווה שההסכם יושלם וייחתם בתוך זמן קצר מאוד.
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו מסר כי חלה התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז מחדש, אך טרם הושג הסכם סופי. לדבריו, ארה"ב מקווה שההסכם יושלם וייחתם בתוך זמן קצר מאוד.
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