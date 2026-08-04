בבלי
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רוביו: התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו מסר כי חלה התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז מחדש, אך טרם הושג הסכם סופי. לדבריו, ארה"ב מקווה שההסכם יושלם וייחתם בתוך זמן קצר מאוד.

צוות בבלי בבלי
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בבלי
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בבלי
18:38
בבלי

לוחמי דובדבן עצרו מחבל מגא"פ ו'גוב האריות' בשכם

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צוות בבלי
18:36
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בבלי
17:45
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דוד קליין
16:57
התפתחויות במפרץ הפרסי

פתיחת מצר הורמוז צפויה בקרוב - אלו הדרישות המוגזמות של האיראנים

ערוץ סעודי מדווח: הודעה רשמית תוך שעות על פתיחת המצר | גורם איראני חשף את דרישות טהראן: שליטה מלאה על כניסה למצר ופיקוח על היציאה | עומאן תאשר יציאה רק לאחר תיאום מראש עם איראן

ישראל לוי
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לראשונה מאז החלו העימותים במזרח התיכון, צבא ארצות הברית נמנע מלהגיב לשתי תקיפות איראניות שהתרחשו תוך שעות ספורות - בספינה במצר הורמוז ובבסיס אמריקני בכווית | ההימנעות מתגובה מעוררת תהיות בעניין השיחות שמתאר טראמפ

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16:19
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דוד קליין
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