בבלי
מבזק המתיחות במזרח התיכון

דיווח במוסקבה: ארה"ב מפעילה לחץ פסיכולוגי מתוכנן על איראן

עיתון רוסי מוביל חושף: וושינגטון מנהלת מערכה פסיכולוגית מתוחכמת כנגד טהראן באמצעות איומים והרגעות לסירוגין, בעוד איראן מציגה חזית של אדישות ומזהירה מתגובה קשה לכל תקיפה

בבלי בבלי
פעילות צבאית במצר הורמוז
פעילות צבאית במצר הורמוז | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב
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מבזקים נוספים

20:19
בבלי

איראן: מו"מ חיובי עם עומאן על נתיבי שיט בטוחים במצר הורמוז

דובר משרד החוץ האיראני מסר כי המו"מ בין איראן לעומאן להסדרת מעבר בטוח של כלי שיט במצר הורמוז נמשך ומתמקד בקביעת נתיבי שיט בטוחים. לדבריו, השיחות מתנהלות עם עומאן כיוון ששתי המדינות הן מדינות חוף של המצר. הדובר ציין כי המו"מ מתנהל באופן חיובי ותוצאותיו יפורסמו לאחר השלמתו.

צוות בבלי
20:06
אולטימטום פוליטי

צעד נוסף של מוטי לייטנר בדרך לעוצמה יהודית: מכתב התראה נשלח למפלגות החרדיות

מכתב התראה חריף נשלח לדרעי, גפני וגולדקנופף • אסיפת נציגים ורבנים תתכנס בתחילת השבוע | ברקע: תדרוכים על מפלגת מדף שנרכשה כאופציה (חדשות חרדים)

דוד קליין
20:06
בעקבות תוכנית מועצת השלום

הנחיה מבצעית חדשה לכוחות צה"ל ברצועת עזה

כוחות הביטחון קיבלו הנחיה מבצעית מעודכנת לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • תקיפות יבוצעו רק להסרת איומים מיידיים • ברקע: פגישת ראש הממשלה עם מנכ"ל מועצת השלום

בבלי
20:03
חדשות עם קנייטש

"הערשי לנדא - פרבר ממתין לך": הקנאים בשיא חדש | מעייריב

הישג דרמטי ל'דגל התורה': תוקן עוול היסטורי בתקציב מערכת החינוך | רעידת אדמה ביטחונית במגזר החרדי: חסיד סאטמר ריגל עבור איראן ואפילו לא התחרט | אסונות בין הזמנים שוברים לב: המונים ליוו את מאיר שער ז"ל | הקנאים מאבדים צלם אנוש | מכה משפטית למפלגות החרדיות (מעייריב)

איצלה כץ
19:13
אסון טבע בגואטמלה

הר הגעש פואגו בגואטמלה התפרץ בעוצמה: מאות תושבים פונו מכפריהם

הר הגעש הפעיל בגואטמלה פרץ בעוצמה יוצאת דופן ופולט ענני אפר וגז לגובה רב • הרשויות פינו כ-250 תושבים מכפרים סמוכים והכריזו על מצב חירום • התפרצות קודמת של ההר ב-2018 גבתה חיי מאות בני אדם

בבלי
19:11
כלא קציעות

השר בן גביר קיים סיור בכלא קציעות למרות פסיקת בית המשפט נגד תכנית התנינים

השר לביטחון לאומי הגיע יחד עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן לכלא קציעות, שם הציגו את התכנית להקמת תעלת תנינים סביב מתקני כליאה למחבלים • השר: "בית המשפט תוקע מקלות בגלגלים, אבל נמשיך לפעול"

בבלי
18:38
בבלי

לוחמי דובדבן עצרו מחבל מגא"פ ו'גוב האריות' בשכם

לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ עצרו אמש במרחב הקסבה של שכם מחבל המזוהה עם ארגון הטרור גא"פ. המחבל פעל לקידום פעילות טרור והשתייך להתארגנות הטרור 'גוב האריות' שסוכלה בעבר על ידי כוחות הביטחון. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול לסיכול טרור ולשמירת הביטחון ביהודה ושומרון.

צוות בבלי
18:36
אושפז עם כוויות קשות

שוטר הפעיל אקדח הלם בתחנת דלק – האזרח נשרף ואושפז במצב קשה

אירוע חריג באריזונה: שוטר פדרלי ירה באקדח הלם לעבר אזרח בעת תדלוק רכבו, הניצוצות הציתו את אדי הדלק והאזרח ספג כוויות קשות ונזק עצבי • הנפגע לא נעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום • הרשויות בוחנות את האירוע

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