הנחיה מבצעית חדשה לכוחות צה"ל ברצועת עזה
כוחות הביטחון קיבלו הנחיה מבצעית מעודכנת לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • תקיפות יבוצעו רק להסרת איומים מיידיים • ברקע: פגישת ראש הממשלה עם מנכ"ל מועצת השלום
כוחות הביטחון קיבלו הנחיה מבצעית מעודכנת לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • תקיפות יבוצעו רק להסרת איומים מיידיים • ברקע: פגישת ראש הממשלה עם מנכ"ל מועצת השלום
דובר משרד החוץ האיראני מסר כי המו"מ בין איראן לעומאן להסדרת מעבר בטוח של כלי שיט במצר הורמוז נמשך ומתמקד בקביעת נתיבי שיט בטוחים. לדבריו, השיחות מתנהלות עם עומאן כיוון ששתי המדינות הן מדינות חוף של המצר. הדובר ציין כי המו"מ מתנהל באופן חיובי ותוצאותיו יפורסמו לאחר השלמתו.צוות בבלי
מכתב התראה חריף נשלח לדרעי, גפני וגולדקנופף • אסיפת נציגים ורבנים תתכנס בתחילת השבוע | ברקע: תדרוכים על מפלגת מדף שנרכשה כאופציה (חדשות חרדים)דוד קליין
עיתון רוסי מוביל חושף: וושינגטון מנהלת מערכה פסיכולוגית מתוחכמת כנגד טהראן באמצעות איומים והרגעות לסירוגין, בעוד איראן מציגה חזית של אדישות ומזהירה מתגובה קשה לכל תקיפהבבלי
הישג דרמטי ל'דגל התורה': תוקן עוול היסטורי בתקציב מערכת החינוך | רעידת אדמה ביטחונית במגזר החרדי: חסיד סאטמר ריגל עבור איראן ואפילו לא התחרט | אסונות בין הזמנים שוברים לב: המונים ליוו את מאיר שער ז"ל | הקנאים מאבדים צלם אנוש | מכה משפטית למפלגות החרדיות (מעייריב)איצלה כץ
הר הגעש הפעיל בגואטמלה פרץ בעוצמה יוצאת דופן ופולט ענני אפר וגז לגובה רב • הרשויות פינו כ-250 תושבים מכפרים סמוכים והכריזו על מצב חירום • התפרצות קודמת של ההר ב-2018 גבתה חיי מאות בני אדםבבלי
השר לביטחון לאומי הגיע יחד עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן לכלא קציעות, שם הציגו את התכנית להקמת תעלת תנינים סביב מתקני כליאה למחבלים • השר: "בית המשפט תוקע מקלות בגלגלים, אבל נמשיך לפעול"בבלי
לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ עצרו אמש במרחב הקסבה של שכם מחבל המזוהה עם ארגון הטרור גא"פ. המחבל פעל לקידום פעילות טרור והשתייך להתארגנות הטרור 'גוב האריות' שסוכלה בעבר על ידי כוחות הביטחון. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול לסיכול טרור ולשמירת הביטחון ביהודה ושומרון.צוות בבלי
אירוע חריג באריזונה: שוטר פדרלי ירה באקדח הלם לעבר אזרח בעת תדלוק רכבו, הניצוצות הציתו את אדי הדלק והאזרח ספג כוויות קשות ונזק עצבי • הנפגע לא נעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום • הרשויות בוחנות את האירועבבלי
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