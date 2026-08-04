ארסנל טילי גראד נתפס בסוריה במרחק 12 ק"מ מהגבול
כוחות הביטחון הסורי תפסו משגרי גראד שהוסתרו במישורי אל-חרה במרחק 12 ק"מ מהגבול • הטילים היו מכוונים לישראל • התפיסה מונעת הסלמה אפשרית באזור
כוחות הביטחון הסורי תפסו משגרי גראד שהוסתרו במישורי אל-חרה במרחק 12 ק"מ מהגבול • הטילים היו מכוונים לישראל • התפיסה מונעת הסלמה אפשרית באזור
ראש הממשלה נתניהו הבהיר בהצהרה מצולמת כי ישראל תמשיך להחזיק בעמדותיה הביטחוניות ולא תסוג מהקווים הנוכחיים עד שחמאס יפורק לחלוטין מנשקו • "אנו מנחים את חיילינו לעשות כל הנדרש להגנה עצמית ועל אזרחי המדינה" • נתניהו: "בוחנים את תוכנית הנשיא טראמפ לפירוק חמאס ולפירוז עזה"בבלי
לאחר החלטת יו"ר ועדת הבחירות שופט העליון סולברג לאסור על מזכירי קלפיות להעביר דיווחים על מצביעים, במפלגות החרדיות שוקלים להציב משקיפים מחוץ לקלפיות שיתעדו את הגעת המצביעים מכל קהילהבבלי
דובר משרד החוץ האיראני מסר כי המו"מ בין איראן לעומאן להסדרת מעבר בטוח של כלי שיט במצר הורמוז נמשך ומתמקד בקביעת נתיבי שיט בטוחים. לדבריו, השיחות מתנהלות עם עומאן כיוון ששתי המדינות הן מדינות חוף של המצר. הדובר ציין כי המו"מ מתנהל באופן חיובי ותוצאותיו יפורסמו לאחר השלמתו.צוות בבלי
מכתב התראה חריף נשלח לדרעי, גפני וגולדקנופף • אסיפת נציגים ורבנים תתכנס בתחילת השבוע | ברקע: תדרוכים על מפלגת מדף שנרכשה כאופציה (חדשות חרדים)דוד קליין
כוחות הביטחון קיבלו הנחיה מבצעית מעודכנת לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • תקיפות יבוצעו רק להסרת איומים מיידיים • ברקע: פגישת ראש הממשלה עם מנכ"ל מועצת השלוםבבלי
עיתון רוסי מוביל חושף: וושינגטון מנהלת מערכה פסיכולוגית מתוחכמת כנגד טהראן באמצעות איומים והרגעות לסירוגין, בעוד איראן מציגה חזית של אדישות ומזהירה מתגובה קשה לכל תקיפהבבלי
הישג דרמטי ל'דגל התורה': תוקן עוול היסטורי בתקציב מערכת החינוך | רעידת אדמה ביטחונית במגזר החרדי: חסיד סאטמר ריגל עבור איראן ואפילו לא התחרט | אסונות בין הזמנים שוברים לב: המונים ליוו את מאיר שער ז"ל | הקנאים מאבדים צלם אנוש | מכה משפטית למפלגות החרדיות (מעייריב)איצלה כץ
הר הגעש הפעיל בגואטמלה פרץ בעוצמה יוצאת דופן ופולט ענני אפר וגז לגובה רב • הרשויות פינו כ-250 תושבים מכפרים סמוכים והכריזו על מצב חירום • התפרצות קודמת של ההר ב-2018 גבתה חיי מאות בני אדםבבלי
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