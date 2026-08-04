בבלי
מבזק מבצע מודיעיני בדרום סוריה

ארסנל טילי גראד נתפס בסוריה במרחק 12 ק"מ מהגבול

כוחות הביטחון הסורי תפסו משגרי גראד שהוסתרו במישורי אל-חרה במרחק 12 ק"מ מהגבול • הטילים היו מכוונים לישראל • התפיסה מונעת הסלמה אפשרית באזור

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ארסנאל הנשק
ארסנאל הנשק | צילום: צילום: צבא לבנון
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22:28
על רקע הדיון הציבורי

ראש הממשלה: "לא ניסוג מהקווים הנוכחיים עד לפירוק מלא של חמאס"

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המפלגות החרדיות שוקלות מהלך חלופי לאחר איסור דיווח מקלפיות

לאחר החלטת יו"ר ועדת הבחירות שופט העליון סולברג לאסור על מזכירי קלפיות להעביר דיווחים על מצביעים, במפלגות החרדיות שוקלים להציב משקיפים מחוץ לקלפיות שיתעדו את הגעת המצביעים מכל קהילה

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איראן: מו"מ חיובי עם עומאן על נתיבי שיט בטוחים במצר הורמוז

דובר משרד החוץ האיראני מסר כי המו"מ בין איראן לעומאן להסדרת מעבר בטוח של כלי שיט במצר הורמוז נמשך ומתמקד בקביעת נתיבי שיט בטוחים. לדבריו, השיחות מתנהלות עם עומאן כיוון ששתי המדינות הן מדינות חוף של המצר. הדובר ציין כי המו"מ מתנהל באופן חיובי ותוצאותיו יפורסמו לאחר השלמתו.

צוות בבלי
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דוד קליין
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הר הגעש הפעיל בגואטמלה פרץ בעוצמה יוצאת דופן ופולט ענני אפר וגז לגובה רב • הרשויות פינו כ-250 תושבים מכפרים סמוכים והכריזו על מצב חירום • התפרצות קודמת של ההר ב-2018 גבתה חיי מאות בני אדם

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