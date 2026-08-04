המפלגות החרדיות שוקלות מהלך חלופי לאחר איסור דיווח מקלפיות

בבלי

דובר משרד החוץ האיראני מסר כי המו"מ בין איראן לעומאן להסדרת מעבר בטוח של כלי שיט במצר הורמוז נמשך ומתמקד בקביעת נתיבי שיט בטוחים. לדבריו, השיחות מתנהלות עם עומאן כיוון ששתי המדינות הן מדינות חוף של המצר. הדובר ציין כי המו"מ מתנהל באופן חיובי ותוצאותיו יפורסמו לאחר השלמתו.