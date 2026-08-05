ירידה הדרגתית בטמפרטורות החל ממחר: הקלה בעומסי החום
היום עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב חלקי הארץ, אך החל מיום חמישי תחל ירידה הדרגתית בטמפרטורות שתביא להקלה משמעותית • התחזית המפורטת לימים הקרובים
היום עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב חלקי הארץ, אך החל מיום חמישי תחל ירידה הדרגתית בטמפרטורות שתביא להקלה משמעותית • התחזית המפורטת לימים הקרובים
ארגון 'ישראל חופשית' פנה ליועמ"שית ולעיריות בדרישה לעצור תמיכות, אירועי בין הזמנים והקצאות קרקע • בדיקה חושפת: עשרות מיליוני שקלים מועברים ברשויות | הצינור הכלכלי שעולה לשולחן הדיונים (חדשות חרדים)דוד ישראלי
ד"ר עבדול א-סייד, בן למהגרים ממצרים, מוביל בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לסנאט במישיגן לאחר ספירת 85% מהקולות. א-סייד עשוי להפוך לסנאטור המוסלמי הראשון בארה"ב. הוא נחשב למבקר חריף של ישראל, מכנה אותה "מדינת אפרטהייד" וטוען שהיא מבצעת רצח עם בעזה. א-סייד, שנולד בארה"ב, מכונה "ממדאני הצעיר" בזכות כישורי הרטוריקה שלו.צוות בבלי
כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במסגרת פעילות ממוקדת במרחב סרבין, כוחות חטיבה 300 ויחידת יהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים ששימש את חיזבאללה לביצוע מתווי טרור נגד כוחותינו. במהלך הימים האחרונים, כוחות חטיבת כפיר איתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל משגרים ורקטות של חיזבאללה. כוחות חטיבה 4 איתרו עשרות אמצעי לחימה נוספים, בהם נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות נ"ט וציוד לחימה.צוות בבלי
חייל נפצע באורח קשה אמש בבקעת הירדן • החשד: שלושה חיילים התרשלו ושיחקו בנשק טעון • המשטרה הצבאית פתחה בחקירה מיידיתישראל לוי
סקר חדש מעניק לש"ס בהנהגת הרב דרעי 11 מנדטים, חיזוק לעומת סקרים קודמים • יהדות התורה יציבה עם 8 מנדטים • הליכוד מובילה ב-31, גוש הימין מגיע ל-62 מנדטיםדוד קליין
נשיא ארה"ב מבהיר בריאיון כי הסבלנות האמריקנית אוזלת, חושף כי איראן פנתה בדקה התשעים לבקש שיחות למניעת תקיפה, ומתחייב שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני לעולםישראל גרוס
תקשורת ערבית דיווחה על העלאת כוננות צבאית בסוריה ללא הסבר רשמי • בפיקוד הצפון הבהירו כי אין כל שינוי בהערכת המצב ובהנחיות לתושבי הצפון, והעלאת הכוננות אינה קשורה לישראל אלא למתיחות פנימית בצפון סוריהבבלי
ראש הממשלה נתניהו הבהיר בהצהרה מצולמת כי ישראל תמשיך להחזיק בעמדותיה הביטחוניות ולא תסוג מהקווים הנוכחיים עד שחמאס יפורק לחלוטין מנשקו • "אנו מנחים את חיילינו לעשות כל הנדרש להגנה עצמית ועל אזרחי המדינה" • נתניהו: "בוחנים את תוכנית הנשיא טראמפ לפירוק חמאס ולפירוז עזה"בבלי
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