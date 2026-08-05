טראמפ הורה לפרק ולבנות מחדש: "זה לא מיושר כראוי"

שרשרת תקלות חמורות

הרמטכ"ל קיבל את ממצאי התחקיר בפיגוע שבו נפלו רב-סרן יובל עזרא ובניהו מלט הי"ד • התחקיר חושף: הטיול לא תואם, הכוח היה מצומצם, תקלה חמורה בפינוי הפצועים • לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי את נסיבות פגיעתו של מלט הי"ד