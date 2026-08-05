פרשת עיתון "הדרך": החקירה הסתיימה והתיק הועבר לפרקליטות
היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את בדיקת החשדות בעניין עיתון "הדרך" המזוהה עם תנועת ש"ס • בין הנחקרים: חבר הכנסת חיים ביטון ששימש כמנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני • התיק הועבר לפרקליטות להחלטה
היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את בדיקת החשדות בעניין עיתון "הדרך" המזוהה עם תנועת ש"ס • בין הנחקרים: חבר הכנסת חיים ביטון ששימש כמנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני • התיק הועבר לפרקליטות להחלטה
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