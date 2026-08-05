בן גביר מנסה לנצל את גולן לקמפיין על החרדים - אין לו סיכוי

שלושה עשורים של מאבק

לאחר 30 שנות מאבק של האם השכולה, משרד המשפטים מודה כי רצח ארי הלברשטאם הי"ד על גשר ברוקלין היה פשע שנאה אנטישמי • ההכרה ההיסטורית הגיעה על רקע עלייה חדה באירועים אנטישמיים בניו יורק