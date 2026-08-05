בבלי
מבזק אירוע ביטחוני בגרמניה

דרמה בטחונית: רחפן עם חומר נפץ נתפס בנמל תעופה - מטוס התנגש עם עב"מ

עובד בנמל התעופה לייפציג גילה רחפן נושא מטען חבלה • מטוס מטען דיווח על התנגשות באוויר עם עצם לא מזוהה • החשד: פעולת חבלה רוסית

אריה לוי בבלי
משטרת גרמניה, אילוסטרציה
משטרת גרמניה, אילוסטרציה | צילום: צילום: אתר shutterstock
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מבזקים נוספים

17:06
מתיחות בגבול הצפוני

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משה כץ
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