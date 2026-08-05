בבלי
מבזק מתיחות בגבול הצפוני

בעקבות הפרת ההסכמים: צה"ל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון

לראשונה מאז הפסקת האש: צה"ל קרא לתושבי אל-מנסורי להתפנות מיד לאחר שצבא לבנון הקים מחסום צבאי באזור הביטחוני בניגוד להסכמים; מערכת הביטחון: "מי שנשאר בקרבת פעילי טרור מסכן את חייו"

אליהו לוי בבלי
לוחמי צה"ל בלבנון
לוחמי צה"ל בלבנון | צילום: צילום: צה"ל
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משה כץ
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