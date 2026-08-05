בעקבות הפרת ההסכמים: צה"ל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון
לראשונה מאז הפסקת האש: צה"ל קרא לתושבי אל-מנסורי להתפנות מיד לאחר שצבא לבנון הקים מחסום צבאי באזור הביטחוני בניגוד להסכמים; מערכת הביטחון: "מי שנשאר בקרבת פעילי טרור מסכן את חייו"
לראשונה מאז הפסקת האש: צה"ל קרא לתושבי אל-מנסורי להתפנות מיד לאחר שצבא לבנון הקים מחסום צבאי באזור הביטחוני בניגוד להסכמים; מערכת הביטחון: "מי שנשאר בקרבת פעילי טרור מסכן את חייו"
ראש הממשלה הגיש תשובה חריפה לבג"ץ בעתירות נגד השר לביטחון לאומי • נתניהו: "ניסיון לתת נפח לתשתית עובדתית תוך ניפוח אירועים" | בן גביר: "נדיח את פקידי הדיפ סטייט" (פוליטי מדיני)דוד קליין
אם צעירה ועמה ארבעה ילדים נסחפו בסירת משוטים ליד חוף צינברי • סירת איחוד הצלה הגיעה במהירות וחילצה אותם עם תסמיני התייבשות • הארגון מגביר כוננות בימי בין הזמניםמשה כץ
שר התקשורת לשעבר, שעזב את כחול לבן, הודיע על הצטרפותו לרשימת בנט לקראת הבחירות הקרובותדוד קליין
ערוצים לבנוניים מדווחים כי כטב"ם ישראלי תקף מסגד בכפר תבנין שבדרום לבנון. לפי הדיווחים, בתקיפה נהרג אדם אחד ונפצעו 11 נוספים. הכפר ממוקם בגזרה המרכזית, מצפון לחדאת'א.צוות בבלי
עובד בנמל התעופה לייפציג גילה רחפן נושא מטען חבלה • מטוס מטען דיווח על התנגשות באוויר עם עצם לא מזוהה • החשד: פעולת חבלה רוסיתאריה לוי
צה"ל החל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל.צוות בבלי
דיווח: טהרן ומסקאט משרטטות מחדש את מפת הניווט במפרץ הפרסי ומתכננות לגבות תשלומים מכלי שיט • ממשל טראמפ מזהיר: לא נאפשר תשלום למשטר האיראני • סעודיה והאמירויות חוששות מהדומיננטיות האיראניתאליהו לוי
יו"ר 'ישר!' הציג בניר עוז מתווה לחקירת אירועי השבעה באוקטובר • השיב לשאלות על מינוי שר ביטחון ועל יחסי ישראל עם קטאר • "בלי ועדת חקירה אין תחושת ביטחון לתושבי העוטף"משה כץ
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