מבזק אירוע דרמטי בכנרת

משפחה חרדית חולצה מסירה שנסחפה לעומק הכנרת

אם צעירה ועמה ארבעה ילדים נסחפו בסירת משוטים ליד חוף צינברי • סירת איחוד הצלה הגיעה במהירות וחילצה אותם עם תסמיני התייבשות • הארגון מגביר כוננות בימי בין הזמנים

משה כץ • בבלי • כ"ב באב | 05.08.26 17:30