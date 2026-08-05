בתשובתו לבג"ץ: נתניהו תוקף את היועמ"שית - "מנפחת גרגירים"

אירוע דרמטי בכנרת

אם צעירה ועמה ארבעה ילדים נסחפו בסירת משוטים ליד חוף צינברי • סירת איחוד הצלה הגיעה במהירות וחילצה אותם עם תסמיני התייבשות • הארגון מגביר כוננות בימי בין הזמנים