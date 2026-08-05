ארדן ואדלשטיין משיקים מחר מפלגה חדשה: יחס 'מפתיע' לעולם התורה
השניים משיקים מחר מסגרת פוליטית חדשה • סרטון תעמולה ראשון מכוון נגד עולם התורה | "עוד אותה הגברת בשינוי אדרת" (פוליטי מדיני)
השניים משיקים מחר מסגרת פוליטית חדשה • סרטון תעמולה ראשון מכוון נגד עולם התורה | "עוד אותה הגברת בשינוי אדרת" (פוליטי מדיני)
השגריר לשעבר לאו"ם ויו"ר הכנסת לשעבר יכריזו מחר על הקמת מפלגה חדשה • בסרטון קמפיין ראשון הם מציגים את עקרונות המפלגה ומנתקים שיחה מנציג יהדות התורה • המסר: ממשלה ללא המפלגות החרדיותבבלי
שובל עשן לבן שנצפה בשמיים במהלך אחר הצהריים הוביל לגל דיווחים ברשתות החברתיות • משרד הביטחון הבהיר: מדובר בניסוי מתוכנן במערכת ההגנה האווירית, שבוצע בשיתוף צה"ל והתעשייה האווירית • המערכת מהווה את השכבה העליונה במערך ההגנה הרב-שכבתיתבבלי
בטקס קבורת עצמות הוריו של הרצל הודיע ראש הממשלה על עזיבה מוקדמת בשל התפתחויות ביטחוניות ומדיניות | במהלך נאומו שיגר מסר ברור לוושינגטון: "קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן" | התייחס לצורך באחדות לקראת הבחירות ורמז להתפתחויות חיוביות באזורבבלי
ראש הממשלה הגיש תשובה חריפה לבג"ץ בעתירות נגד השר לביטחון לאומי • נתניהו: "ניסיון לתת נפח לתשתית עובדתית תוך ניפוח אירועים" | בן גביר: "נדיח את פקידי הדיפ סטייט" (פוליטי מדיני)דוד קליין
אם צעירה ועמה ארבעה ילדים נסחפו בסירת משוטים ליד חוף צינברי • סירת איחוד הצלה הגיעה במהירות וחילצה אותם עם תסמיני התייבשות • הארגון מגביר כוננות בימי בין הזמניםמשה כץ
שר התקשורת לשעבר, שעזב את כחול לבן, הודיע על הצטרפותו לרשימת בנט לקראת הבחירות הקרובותדוד קליין
לראשונה מאז הפסקת האש: צה"ל קרא לתושבי אל-מנסורי להתפנות מיד לאחר שצבא לבנון הקים מחסום צבאי באזור הביטחוני בניגוד להסכמים; מערכת הביטחון: "מי שנשאר בקרבת פעילי טרור מסכן את חייו"אליהו לוי
ערוצים לבנוניים מדווחים כי כטב"ם ישראלי תקף מסגד בכפר תבנין שבדרום לבנון. לפי הדיווחים, בתקיפה נהרג אדם אחד ונפצעו 11 נוספים. הכפר ממוקם בגזרה המרכזית, מצפון לחדאת'א.צוות בבלי
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