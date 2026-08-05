בבלי
מבזק

לא נכנע ללחצים: מפגן תמיכה בסגן ראש העיר החרדי

תחת הקריאה שלא להיכנע ללחצים הפוליטיים, עשרות רבות מתושבי הנגב התכנסו ברחבת עיריית באר שבע להפגנת תמיכה סוערת בסגן ראש העיר שמעון טובול, תוך שהם דוחים את מסע ההכפשה הפוליטית (חדשות חרדים)

יהודה פנחסי בבלי
תמכה בשמעון טובול בבאר שבע
תמכה בשמעון טובול בבאר שבע | צילום: צילום: באדיבות
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