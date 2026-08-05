פעיל במפלגת בנט הגיש תלונה במשטרה בעקבות איומים חמורים על חייו

חדשות עם קנייטש

בג"ץ מכה שוב את החינוך החרדי: השופט שטיין קובר את ההישג של גפני | מיליון דולר לחזית המשפטית: המהלך של יואלי לנדא למען עולם התורה | העימות המתוקשר סביב האמירות של יאיר גולן והאמת מאחורי הספין של בן גביר | לילה של מחאות בירושלים: יועץ תקשורת וחברו הותקפו על לא עוול בכפם | מוטי לייטנר דורש פריימריז - מי מריץ אותו? (מעייריב)