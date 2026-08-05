חבר הכנסת דן אילוז עבר למפלגת ישראל ביתנו לאחר שעזב את הליכוד
חבר הכנסת דן אילוז הודיע על הצטרפותו למפלגת אביגדור ליברמן • בעבר התנגד לחוק הגיוס והודח מוועדות הכנסת • ליברמן: "הוכיח אומץ ויושרה"
חבר הכנסת דן אילוז הודיע על הצטרפותו למפלגת אביגדור ליברמן • בעבר התנגד לחוק הגיוס והודח מוועדות הכנסת • ליברמן: "הוכיח אומץ ויושרה"
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