טיוטת הסכם למעבר במצר הורמוז ממתינה לאישור המנהיג האיראני

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איראן ועומאן השלימו טיוטה לפתיחת המצר האסטרטגי תמורת תשלום • הנשיא האיראני מודה: "ההתנהלות מול המנהיג העליון קשה מאוד" • טראמפ: עסקה קרובה, אך כישלון יוביל לתגובה צבאית

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מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ
מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צילום: צילום: שאטרסטוק
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מיירט יירט בטעות ירי של כוחות צה"ל בדרום לבנון

מיירט שוגר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות, כך נמסר מדובר צה"ל.

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