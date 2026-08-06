סקר חדש: 'ישר!' מובילה במספר המנדטים • כך מקבלות המפלגות החרדיות
סקר 'המדד' בערוץ 13: מפלגת איזנקוט בראש עם 23 מנדטים, הליכוד של ראש הממשלה נתניהו עם 22 • בזירה החרדית: ש"ס צונחת ל-7 מנדטים, יהדות התורה יציבה עם 8 • גוש האופוזיציה מגיע ל-58 מנדטים
סקר 'המדד' בערוץ 13: מפלגת איזנקוט בראש עם 23 מנדטים, הליכוד של ראש הממשלה נתניהו עם 22 • בזירה החרדית: ש"ס צונחת ל-7 מנדטים, יהדות התורה יציבה עם 8 • גוש האופוזיציה מגיע ל-58 מנדטים
כוחות צה"ל הגיעו אמש לח'ירבת טובא שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על הצתת בתים ותקיפת פלסטינים על ידי אזרחים ישראלים. מספר פלסטינים נפצעו, ביניהם ילדה ואישה, ומספר מבנים נשרפו. הכוחות זיהו במקום מבנים שרופים, כתובות גרפיטי ורכוש הרוס. החשודים נמלטו לפני הגעת הכוחות. שוטרי מחוז ש"י נכנסו למרחב באבטחת צה"ל לאיסוף ראיות. צה"ל גינה בתוקף את האירוע והצהיר כי הוא מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם החשודים.צוות בבלי
לאחר התרעה על חשש לחדירת מחבלים ביישובים החרדי והדתי שבבנימין, התברר כי מדובר ברכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב • צה"ל: "החשודים מעוכבים, אין חשש לאירוע ביטחוני"משה כץ
כ-15 אזרחים ישראלים הגיעו לאזור ע'ג'ר, הרסו גדר גבול וחצו פיזית לשטח לבנון • כוחות צה"ל ומג"ב השיבו אותם לישראל והעבירו לחקירה • בצה"ל: "הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לחיי הכוחות"אליהו לוי
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על עימות עם ראש הממשלה נתניהו: "נתניהו לא התעמת איתי. ניהלנו שיחה טובה, כנה ופתוחה". ואנס הדגיש כי ישראל היא שותפה מצוינת ובעלת ברית של ארה"ב, וכי כמו עם כל בעלת ברית יש לעיתים חילוקי דעות. "תפקידי הוא לקדם את האינטרסים של ארצות הברית. כאשר האינטרסים שלנו ושל ישראל עולים בקנה אחד, אנו דנים כיצד להשיג את היעדים המשותפים. וכאשר עמדתי שונה מזו של ראש ממשלת ישראל, אנו מקיימים שיחה ישירה וכנה", אמר.צוות בבלי
חקירת יחידת הפח"ע הסתיימה • ארבעה פלסטינים חשודים בתקיפה אלימה של חייל שרעה צאן באזור סוסיא ובגניבת נשקו הצבאי • הפרקליטות הצבאית הגישה הצהרת תובעישראל לוי
השירות המטאורולוגי מדווח על ירידה הדרגתית בטמפרטורות עד יום שישי, אך הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. אזהרה אדומה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן, ואזהרות כתומות בים המלח, הערבה והעמקים. מה צפוי בשבת קודש?בבלי
רס"ן במיל' הראל בירנשטוק הי"ד ורס"ם במיל' תמיר וקנין הי"ד נפלו בפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון • ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה • צה"ל תקף מטרות בדרום לבנון בתגובה להפרת הפסקת האשאליהו לוי
נשיא ארה"ב חושף כי הכין "המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה" נגד איראן, אך האיראנים פנו בבקשה לעצור ולנהל משא ומתן • "אני מעדיף עסקה כי אני לא רוצה להרוג אנשים" • פרטים על המו"מ בנושא מצר הורמוזישראל גרוס
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