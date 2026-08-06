ארבעת התוקפים שחטפו נשק מחייל: כתב אישום יוגש בקרוב

בבלי

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על עימות עם ראש הממשלה נתניהו: "נתניהו לא התעמת איתי. ניהלנו שיחה טובה, כנה ופתוחה". ואנס הדגיש כי ישראל היא שותפה מצוינת ובעלת ברית של ארה"ב, וכי כמו עם כל בעלת ברית יש לעיתים חילוקי דעות. "תפקידי הוא לקדם את האינטרסים של ארצות הברית. כאשר האינטרסים שלנו ושל ישראל עולים בקנה אחד, אנו דנים כיצד להשיג את היעדים המשותפים. וכאשר עמדתי שונה מזו של ראש ממשלת ישראל, אנו מקיימים שיחה ישירה וכנה", אמר.