בעקבות פסיקת בג"ץ: בתי הדין הרבניים יושבתו החל מיום ראשון
פסיקת בג"ץ עצרה העברה תקציבית של 18 מיליון ש"ח שאושרה בוועדת הכספים ונועדה לתשלום לספקים חיוניים | גורמים במערך שירותי הדת מזהירים: כלל השירותים לציבור יושבתו באופן מלא
פסיקת בג"ץ עצרה העברה תקציבית של 18 מיליון ש"ח שאושרה בוועדת הכספים ונועדה לתשלום לספקים חיוניים | גורמים במערך שירותי הדת מזהירים: כלל השירותים לציבור יושבתו באופן מלא
עיתון לבנוני מדווח: ההתערבות האמריקנית מנעה תגובה מקיפה של צה"ל לאחר נפילת שני לוחמים הי"ד במג'דל זון, כדי לאפשר המשך השיחות ברומא • מקורות בביירות: "חוסר שיתוף הפעולה של חיזבאללה והתעקשות ישראלית דוחפים להסלמה"אליהו לוי
קמפיין הבחירות של עבדול א-סייד, מועמד המפלגה הדמוקרטית לסנאט במישיגן, קיבל יותר מ-115 אלף דולר מ-41 אנשים העובדים בארגון CAIR או שכיהנו בו בתפקידי הנהגה. הארגון הוגדר כארגון טרור על ידי איחוד האמירויות ומדינות אמריקאיות, ולפי מקורות שונים יש לו קשר לאחים המוסלמים ולחמאס. מנכ"ל CAIR ניהאד עוואד, אחד התורמים, אמר כי הוא "שמח" לראות את חמאס "פורצת" מרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023, וטען שלישראל "אין זכות להגנה עצמית". א-סייד ניצח בפריימריז הדמוקרטי כמועמד לסנאטור של מישיגן, והבחירות ייערכו ב-3 בנובמבר.צוות בבלי
כוחות צה"ל הגיעו אמש לח'ירבת טובא שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על הצתת בתים ותקיפת פלסטינים על ידי אזרחים ישראלים. מספר פלסטינים נפצעו, ביניהם ילדה ואישה, ומספר מבנים נשרפו. הכוחות זיהו במקום מבנים שרופים, כתובות גרפיטי ורכוש הרוס. החשודים נמלטו לפני הגעת הכוחות. שוטרי מחוז ש"י נכנסו למרחב באבטחת צה"ל לאיסוף ראיות. צה"ל גינה בתוקף את האירוע והצהיר כי הוא מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם החשודים.צוות בבלי
לאחר התרעה על חשש לחדירת מחבלים ביישובים החרדי והדתי שבבנימין, התברר כי מדובר ברכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב • צה"ל: "החשודים מעוכבים, אין חשש לאירוע ביטחוני"משה כץ
כ-15 אזרחים ישראלים הגיעו לאזור ע'ג'ר, הרסו גדר גבול וחצו פיזית לשטח לבנון • כוחות צה"ל ומג"ב השיבו אותם לישראל והעבירו לחקירה • בצה"ל: "הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לחיי הכוחות"אליהו לוי
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על עימות עם ראש הממשלה נתניהו: "נתניהו לא התעמת איתי. ניהלנו שיחה טובה, כנה ופתוחה". ואנס הדגיש כי ישראל היא שותפה מצוינת ובעלת ברית של ארה"ב, וכי כמו עם כל בעלת ברית יש לעיתים חילוקי דעות. "תפקידי הוא לקדם את האינטרסים של ארצות הברית. כאשר האינטרסים שלנו ושל ישראל עולים בקנה אחד, אנו דנים כיצד להשיג את היעדים המשותפים. וכאשר עמדתי שונה מזו של ראש ממשלת ישראל, אנו מקיימים שיחה ישירה וכנה", אמר.צוות בבלי
חקירת יחידת הפח"ע הסתיימה • ארבעה פלסטינים חשודים בתקיפה אלימה של חייל שרעה צאן באזור סוסיא ובגניבת נשקו הצבאי • הפרקליטות הצבאית הגישה הצהרת תובעישראל לוי
השירות המטאורולוגי מדווח על ירידה הדרגתית בטמפרטורות עד יום שישי, אך הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. אזהרה אדומה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן, ואזהרות כתומות בים המלח, הערבה והעמקים. מה צפוי בשבת קודש?בבלי
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