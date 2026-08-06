מועמד דמוקרטי לסנאט במישיגן קיבל 115 אלף דולר מארגון המקושר לחמאס
קמפיין הבחירות של עבדול א-סייד, מועמד המפלגה הדמוקרטית לסנאט במישיגן, קיבל יותר מ-115 אלף דולר מ-41 אנשים העובדים בארגון CAIR או שכיהנו בו בתפקידי הנהגה. הארגון הוגדר כארגון טרור על ידי איחוד האמירויות ומדינות אמריקאיות, ולפי מקורות שונים יש לו קשר לאחים המוסלמים ולחמאס. מנכ"ל CAIR ניהאד עוואד, אחד התורמים, אמר כי הוא "שמח" לראות את חמאס "פורצת" מרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023, וטען שלישראל "אין זכות להגנה עצמית". א-סייד ניצח בפריימריז הדמוקרטי כמועמד לסנאטור של מישיגן, והבחירות ייערכו ב-3 בנובמבר.