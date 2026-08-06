שני קטינים נעצרו בחשד לפריצה כפולה לבניין עיריית בני ברק
כתב אישום הוגש נגד שני בני 16 בחשד שפרצו פעמיים למשרדי העירייה, גנבו ציוד אלקטרוני יקר ערך וגרמו נזקים רבים. המשטרה עצרה אותם לאחר חקירה ממושכת ותפסה בביתם שלל רב
כתב אישום הוגש נגד שני בני 16 בחשד שפרצו פעמיים למשרדי העירייה, גנבו ציוד אלקטרוני יקר ערך וגרמו נזקים רבים. המשטרה עצרה אותם לאחר חקירה ממושכת ותפסה בביתם שלל רב
איראן מגיבה לברית ההגנה שנחתמה היום בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. אבראהים רזאא'י, חבר ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני, אמר: "על הסעודים לדעת שהסכם על הנייר לא יביא להם ביטחון, בדיוק כפי ששנים של הישענות חד-צדדית על ארצות הברית לא סיפקו להם ביטחון. טוב שיותר שתתקנו את מדיניותכם, כדי שלא תיאלצו להתחנן לביטחון מאחרים".צוות בבלי
ישיבה מתוחה של הקבינט המדיני-ביטחוני לאחר שיבת ראש הממשלה מוושינגטון • השר בן גביר דרש סיכולים יומיים ברצועת עזה, ראש הממשלה השיב בהתייחסות לתקופת הבחירות • ברקע: מפת דרכים של מועצת השלוםדוד קליין
למרות התקיפות האמריקאיות באתרי ההעשרה המרכזיים, מומחים מעריכים כי לטהראן עדיין מלאי של כ-440 ק"ג אורניום מועשר ברמה גבוהה - מספיק לתשע עד עשר פצצות | סקירת מצב אתרי הגרעין באספהאן, נתנז ופורדואליהו לוי
בני גנץ ואיילת שקד ניהלו מגעים לקראת ריצה משותפת בבחירות • המתווה שנדון: גנץ במקום הראשון, שקד תקבל עדיפות בבחירת תפקיד • ברקע: חששות מאי-עבירת אחוז החסימהדוד קליין
נחתם "הסכם מכה" - ברית הגנה צבאית בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. לפי ההודעה הרשמית, כל מתקפה צבאית נגד אחת משלוש המדינות תיחשב למתקפה נגד שלושתן. מטרת ההסכם לחזק את ההרתעה המשותפת ולהעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני. בכירים פקיסטנים וטורקים הבהירו כי ההסכם אינו מכוון נגד גורם מסוים, והוא פתוח להצטרפות מדינות נוספות באזור.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים באופן מרומז על שוויץ בהקשר לגירעון המסחרי של 39 מיליארד דולר בין המדינות. "אני יכול למחוק את הגירעון הזה בחתימה אחת, ואז היא כבר לא תהיה מדינת עילית", אמר. טראמפ הוסיף: "כל מה שאני צריך לעשות הוא לומר: אני לא רוצה את השעונים שלכם. אני לא רוצה את הסחורות שלכם. וכך אנחנו חוסכים 39 או 41 מיליארד דולר, והם עוברים מלהיות מדינת עילית למדינה שנמצאת בצרות גדולות. למזלם, אני אדם נחמד".צוות בבלי
הבחור שמואל שמעלקא פינטר, נכד האדמו"ר מזידיטשוב , התקבל אצל האדמו"ר מצאנז לאחר שחרורו מהמאסר • בשיחה עמוקה דיברו על מסורת המאסר למען התורה, על המסיתים ועל נצחיות התורה • התמליל המלאחיים כהן
חוקר דליקות קבע חשד להצתה מכוונת לאחר שלוש שריפות בסמיכות זמנים ומקומית • הדיירים שנפגעו משאיפת עשן פונו לטיפול רפואי • המשטרה פתחה בחקירהיאיר טל
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