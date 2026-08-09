הפנטגון לוחץ על חברות נשק להגדיל ייצור לאחר דלדול מלאי הטילים במלחמה באיראן
הוושינגטון פוסט מדווח כי הפנטגון מפעיל לחץ על חברות התעשייה הביטחונית בארה"ב להגדיל במהירות את ייצור אמצעי הלחימה, לאחר שהמלחמה באיראן הביאה לדלדול חד במלאי הטילים. החברות קיבלו 21 יום להציג תוכניות להאצת האספקה והרחבת מפעלי הייצור. הדאגה העיקרית נוגעת למלאי המיירטים: מלאי טילי הפטריוט ירד מכ-2,200 לפחות מ-827, ומלאי מיירטי ה-THAAD הצטמצם מ-452 לפחות מ-278. הפנטגון מקדם עסקאות ענק, ובהן הסכם של 58.6 מיליארד דולר עם לוקהיד מרטין. חלק מהרחבת הייצור תלוי באישור תקציב ביטחון בהיקף של 1.15 טריליון דולר, שתקוע כעת בקונגרס.