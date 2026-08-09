חזון "מדינת ההייטק" במלזיה קרס: חשד לקשר עם ישראלים

בבלי

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הבהיר כי איראן אינה מנהלת כעת משא ומתן עם ארצות הברית. לדבריו, מסרים מועברים באמצעות מתווכים בלבד, והמתווכים פועלים ליצירת תנאים לחידוש המשא ומתן. עראקג'י הדגיש שלא ניתן לחדש משא ומתן כל עוד ארה"ב ממשיכה להפר את מזכר ההבנות ואינה מפצה על ההפרות. לגבי מצר הורמוז, השר ציין שמשא ומתן אינו פירושו פתיחת המצר - גם אם יושג הסכם, פתיחת המצר מותנית במילוי תנאים נוספים שהועברו דרך המתווכים.