10 מיליון דולר: המצוד אחר אל-כעבי מתהדק
אכרם אל-כעבי, שעליו הוצב פרס של 10 מיליון דולר, ברח בחשאי מסוריה על רקע הלחץ המודיעיני הכבד והשינויים הפוליטיים במדינה לאחר נפילת משטר אסד (העולם הערבי)
אכרם אל-כעבי, שעליו הוצב פרס של 10 מיליון דולר, ברח בחשאי מסוריה על רקע הלחץ המודיעיני הכבד והשינויים הפוליטיים במדינה לאחר נפילת משטר אסד (העולם הערבי)
הערעור שהוגש בלוקסמבורג טוען לעיוותים בתיק הראיות ולפגיעה בזכויות אזרחיות • המנכ"ל דויטש: "ניסיון להטיל אימה על החברה האזרחית בישראל"דוד קליין
תושב רמת גן בן 40 נעצר בחשד להשלכת לבנים על מערכות חדשות והניח מכתב איומים • המשטרה: "נפעל ביד קשה נגד כל ניסיון לפגוע בחופש העיתונות"דוד ישראלי
בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב בעלת דירה ברמת השרון לשלם סכום חריג בשל סירובה לתקן טעות רישום בחניה צמודה • השכנים השתמשו בנכס שש שנים, אך היא פנתה למשטרה בטענת הסגת גבוליהודה פנחסי
סגלוביץ', שכיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד מאז 2019 וכסגן שר לביטחון הפנים בממשלת השינוי, הגיש את מכתב התפטרותו ליו"ר הכנסת • התפטרותו תיכנס לתוקף תוך 48 שעות • דיווחים: מנהל מגעים להצטרפות לרשימת רע"םדוד קליין
רשמת העמותות פנתה לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה לפרק את עמותת ישיבה וכולל אבן חיים, לאחר שעלו חשדות להתנהלות כספית לקויה ולהעברת כספים שלא לצורכי העמותהחיים כהן
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הבהיר כי איראן אינה מנהלת כעת משא ומתן עם ארצות הברית. לדבריו, מסרים מועברים באמצעות מתווכים בלבד, והמתווכים פועלים ליצירת תנאים לחידוש המשא ומתן. עראקג'י הדגיש שלא ניתן לחדש משא ומתן כל עוד ארה"ב ממשיכה להפר את מזכר ההבנות ואינה מפצה על ההפרות. לגבי מצר הורמוז, השר ציין שמשא ומתן אינו פירושו פתיחת המצר - גם אם יושג הסכם, פתיחת המצר מותנית במילוי תנאים נוספים שהועברו דרך המתווכים.צוות בבלי
המבנה המיתולוגי שהציף את השכונות בריח קפה במשך 70 שנה פונה מהנוף • במקומו יוקם פרויקט יוקרה ל-164 משפחות חרדיות | הפרידה מהזיכרונות (בארץ)משה כץ
למעלה מ-200 בחורים הגיעו מארה"ב בטיסה ייעודית • אברכים שימשו כמלווים וכדיילים, ההודעות נמסרו באידיש • בסיום זכו להיכנס לחדרו של האדמו"ר לקבלת ברכהחיים כהן
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