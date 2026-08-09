העמותה הישראלית מגישה ערעור נדיר | הסיפור המלא
הערעור שהוגש בלוקסמבורג טוען לעיוותים בתיק הראיות ולפגיעה בזכויות אזרחיות • המנכ"ל דויטש: "ניסיון להטיל אימה על החברה האזרחית בישראל"
הערעור שהוגש בלוקסמבורג טוען לעיוותים בתיק הראיות ולפגיעה בזכויות אזרחיות • המנכ"ל דויטש: "ניסיון להטיל אימה על החברה האזרחית בישראל"
רסול רזאי, רוכל רחוב בן 28 ואב לשני ילדים, הורשע ב"מוחרבה" – לוחמה נגד אלוקים – לאחר שנעצר במחאות בינואר. מאז מעצרו נמנעה ממנו גישה לעורך דין ולמשפחתו. נציב זכויות האדם של האו"ם מזהיר מגל הוצאות להורג של משתתפי מחאות באיראןבבלי
ארטיום קירפיצ'נוק, חוקר ואיש תקשורת המחזיק באזרחות כפולה, הגיע לישראל לכנס מקצועי ומאז נפסק הקשר עמו לחלוטין - בני משפחתו וחבריו מנסים לאתר אותובבלי
שני מטוסים אזרחיים קלים חדרו בטעות למרחב האסור סביב מועדון הגולף של הנשיא דונלד טראמפ בניו ג'רזי • מטוסי F-16 הוזנקו וליוו אותם להנחיתה • הטייסים נחקרו • לא נשקפה סכנה ממשיתבבלי
באסל צאלחיה, דמות בכירה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, מוחזק בישראל לאחר שנעצר על ידי סינוואר בעזה, שוחרר בהפצצה ונתפס בחאן יונס • אחראי לפיגוע הקורנט בו נרצח דניאל ויפליך הי"ד ב-2011אליהו לוי
שוטרי תחנת תל אביב דרום ערכו חיפוש בדירה ברחוב ליוויק ונחשפו לממצא מסוכן: מטען צינור מוכן להפעלה שהוסתר בתוך מקרר בחצר | חבלני המשטרה נטרלו את המטען ללא נפגעים | תושב המקום, כבן 45, נעצר לחקירהמשה כץ
ערוץ אלג'דיד הלבנוני מדווח כי צה"ל ביצע מספר ניסיונות להתקדמות קרקעית על רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה. לפי הדיווח, הכוחות עשו שימוש בכלים רובוטיים במטרה למנוע נפגעים.צוות בבלי
במהלך אסטרטגי נרחב, הצי האמריקני יצייד צוללות מסוג וירג'יניה במודולי שיגור מתקדמים שיאפשרו נשיאת עשרות טילים נוספים | הצעד נועד להתמודד עם ההתחזקות הצבאית המהירה של סין באוקיינוס השקט ולשמר את העליונות הימית של וושינגטוןאריה לוי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ גילה בשיחה עם הכתב ברק רביד כי בחר באסטרטגיה של המתנה סבלנית: במקום למהר להסכם או לפעולה צבאית, הוא מסתמך על המשך החנק הכלכלי שיכריע את טהרן לסגת מעמדותיהישראל גרוס
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