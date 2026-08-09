בבלי
מבזק פשרה כספית

נפסל בגלל הכפשת ישראל, וקיבל פיצויים מאוניברסיטה 

ד"ר רז סגל, נכד לארבעה ניצולי שואה, נבחר פה אחד לניהול המרכז לחקר השואה • תורמים ופעילים פרו-ישראלים הפעילו לחץ כבד לביטול המינוי | האוניברסיטה בחרה לשלם פיצויים חלף החזרת הצעת העבודה (בעולם)

אריה לוי בבלי
חיסול בעזה
חיסול בעזה
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מבזקים נוספים

23:38
נידון למוות ללא ייצוג משפטי

בית המשפט העליון באיראן אישר הוצאה להורג של אב לשניים שהשתתף במחאות

רסול רזאי, רוכל רחוב בן 28 ואב לשני ילדים, הורשע ב"מוחרבה" – לוחמה נגד אלוקים – לאחר שנעצר במחאות בינואר. מאז מעצרו נמנעה ממנו גישה לעורך דין ולמשפחתו. נציב זכויות האדם של האו"ם מזהיר מגל הוצאות להורג של משתתפי מחאות באיראן

בבלי
23:38
היעלמות מסתורית

חוקר ישראלי-רוסי נעלם מאז נחיתתו בארץ - משפחתו מודאגת

ארטיום קירפיצ'נוק, חוקר ואיש תקשורת המחזיק באזרחות כפולה, הגיע לישראל לכנס מקצועי ומאז נפסק הקשר עמו לחלוטין - בני משפחתו וחבריו מנסים לאתר אותו

בבלי
23:37
אירוע חריג בשמי ניו ג'רזי

מטוסי קרב הוזנקו לאחר חדירה למרחב האווירי של נשיא ארה"ב

שני מטוסים אזרחיים קלים חדרו בטעות למרחב האסור סביב מועדון הגולף של הנשיא דונלד טראמפ בניו ג'רזי • מטוסי F-16 הוזנקו וליוו אותם להנחיתה • הטייסים נחקרו • לא נשקפה סכנה ממשית

בבלי
21:39
עדכוני ביטחון

בכיר חמאס שהסתכסך עם סינוואר - נמצא במעצר בישראל

באסל צאלחיה, דמות בכירה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, מוחזק בישראל לאחר שנעצר על ידי סינוואר בעזה, שוחרר בהפצצה ונתפס בחאן יונס • אחראי לפיגוע הקורנט בו נרצח דניאל ויפליך הי"ד ב-2011

אליהו לוי
21:38
ממצא מסוכן

השוטרים פתחו את המקרר וזה מה שהם גילו שם - בעל הבית נעצר

שוטרי תחנת תל אביב דרום ערכו חיפוש בדירה ברחוב ליוויק ונחשפו לממצא מסוכן: מטען צינור מוכן להפעלה שהוסתר בתוך מקרר בחצר | חבלני המשטרה נטרלו את המטען ללא נפגעים | תושב המקום, כבן 45, נעצר לחקירה

משה כץ
21:36
בבלי

צה"ל מנסה להתקדם ברכס בדרום לבנון באמצעות רובוטים

ערוץ אלג'דיד הלבנוני מדווח כי צה"ל ביצע מספר ניסיונות להתקדמות קרקעית על רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה. לפי הדיווח, הכוחות עשו שימוש בכלים רובוטיים במטרה למנוע נפגעים.

צוות בבלי
21:01
היערכות אסטרטגית

לקראת המערכה מול סין? הצי האמריקני משדרג 19 צוללות תקיפה

במהלך אסטרטגי נרחב, הצי האמריקני יצייד צוללות מסוג וירג'יניה במודולי שיגור מתקדמים שיאפשרו נשיאת עשרות טילים נוספים | הצעד נועד להתמודד עם ההתחזקות הצבאית המהירה של סין באוקיינוס השקט ולשמר את העליונות הימית של וושינגטון

אריה לוי
21:00
אסטרטגיה של סבלנות

טראמפ לכתב ישראלי: "לא ממהר, הלחץ יעשה את שלו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ גילה בשיחה עם הכתב ברק רביד כי בחר באסטרטגיה של המתנה סבלנית: במקום למהר להסכם או לפעולה צבאית, הוא מסתמך על המשך החנק הכלכלי שיכריע את טהרן לסגת מעמדותיה

ישראל גרוס
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