תוכנית הניצחון: זה מה שהדמוקרטים מתכננים נגד טראמפ

אסטרטגיה של סבלנות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ גילה בשיחה עם הכתב ברק רביד כי בחר באסטרטגיה של המתנה סבלנית: במקום למהר להסכם או לפעולה צבאית, הוא מסתמך על המשך החנק הכלכלי שיכריע את טהרן לסגת מעמדותיה