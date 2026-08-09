מבזק אסטרטגיה של סבלנות

טראמפ לכתב ישראלי: "לא ממהר, הלחץ יעשה את שלו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ גילה בשיחה עם הכתב ברק רביד כי בחר באסטרטגיה של המתנה סבלנית: במקום למהר להסכם או לפעולה צבאית, הוא מסתמך על המשך החנק הכלכלי שיכריע את טהרן לסגת מעמדותיה

ישראל גרוס • בבלי • כ"ו באב | 09.08.26 21:00