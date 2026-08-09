חוקר ישראלי-רוסי נעלם מאז נחיתתו בארץ - משפחתו מודאגת
ארטיום קירפיצ'נוק, חוקר ואיש תקשורת המחזיק באזרחות כפולה, הגיע לישראל לכנס מקצועי ומאז נפסק הקשר עמו לחלוטין - בני משפחתו וחבריו מנסים לאתר אותו
ארטיום קירפיצ'נוק, חוקר ואיש תקשורת המחזיק באזרחות כפולה, הגיע לישראל לכנס מקצועי ומאז נפסק הקשר עמו לחלוטין - בני משפחתו וחבריו מנסים לאתר אותו
רסול רזאי, רוכל רחוב בן 28 ואב לשני ילדים, הורשע ב"מוחרבה" – לוחמה נגד אלוקים – לאחר שנעצר במחאות בינואר. מאז מעצרו נמנעה ממנו גישה לעורך דין ולמשפחתו. נציב זכויות האדם של האו"ם מזהיר מגל הוצאות להורג של משתתפי מחאות באיראןבבלי
שני מטוסים אזרחיים קלים חדרו בטעות למרחב האסור סביב מועדון הגולף של הנשיא דונלד טראמפ בניו ג'רזי • מטוסי F-16 הוזנקו וליוו אותם להנחיתה • הטייסים נחקרו • לא נשקפה סכנה ממשיתבבלי
באסל צאלחיה, דמות בכירה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, מוחזק בישראל לאחר שנעצר על ידי סינוואר בעזה, שוחרר בהפצצה ונתפס בחאן יונס • אחראי לפיגוע הקורנט בו נרצח דניאל ויפליך הי"ד ב-2011אליהו לוי
שוטרי תחנת תל אביב דרום ערכו חיפוש בדירה ברחוב ליוויק ונחשפו לממצא מסוכן: מטען צינור מוכן להפעלה שהוסתר בתוך מקרר בחצר | חבלני המשטרה נטרלו את המטען ללא נפגעים | תושב המקום, כבן 45, נעצר לחקירהמשה כץ
ערוץ אלג'דיד הלבנוני מדווח כי צה"ל ביצע מספר ניסיונות להתקדמות קרקעית על רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה. לפי הדיווח, הכוחות עשו שימוש בכלים רובוטיים במטרה למנוע נפגעים.צוות בבלי
במהלך אסטרטגי נרחב, הצי האמריקני יצייד צוללות מסוג וירג'יניה במודולי שיגור מתקדמים שיאפשרו נשיאת עשרות טילים נוספים | הצעד נועד להתמודד עם ההתחזקות הצבאית המהירה של סין באוקיינוס השקט ולשמר את העליונות הימית של וושינגטוןאריה לוי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ גילה בשיחה עם הכתב ברק רביד כי בחר באסטרטגיה של המתנה סבלנית: במקום למהר להסכם או לפעולה צבאית, הוא מסתמך על המשך החנק הכלכלי שיכריע את טהרן לסגת מעמדותיהישראל גרוס
סקר חדש של כאן חדשות מציג תמונה מעודכנת של המפה הפוליטית: המפלגות החרדיות שומרות על יציבותן, הליכוד נותר המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים, ובנימין נתניהו מרחיק את יריביו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלהדוד קליין
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