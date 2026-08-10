מי הוא היזם שהצטרף לאיזנקוט? הסיפור שמאחורי ההחלטה

מתח פוליטי במחנה השמאל

עינב צנגאוקר, אם שורד השבי מתן, מפרסמת פוסט חריף בו היא מגלה כי יאיר גולן הבטיח לה מקום שמור בצמרת רשימת הדמוקרטים, היא עמדה בכל התנאים ושמרה על הסיכום בסוד – אך בסופו של דבר הוא החליט שלא לשרין אף מועמד