בבלי
מבזק מאחורי הקלעים

חשיפה: זו רשימת המיליונרים שמממנים את הקמפיין של לייטנר

ערבויות בנקאיות בסך מיליון שקלים הועמדו למפלגה • אנשי נדל"ן והייטק שפועלים לשילוב חרדים בצבא | הקשר המדאיג למפלגתו של איזנקוט (חדשות חרדים)

דוד קליין בבלי
הקמפיין של המפלגה
הקמפיין של המפלגה | צילום: צילום: הציבור החרדי
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איצלה כץ
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