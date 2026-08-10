חשיפה: זו רשימת המיליונרים שמממנים את הקמפיין של לייטנר

תגובה לדרישת טהרן

נשיא ארה"ב הנחה את צוותי המשא ומתן להעלות דרישת פיצויים נגדית בעקבות טענות איראן • "הם הרגו אלפים באמצעות מטעני הצד והטרור שלהם" • הדרישה כוללת גם פיצויים למשפחות מאות אלפי המפגינים שנהרגו במשטר