איש עסקים בכיר הצטרף לליכוד במקום משוריין - פוסטים שכתב על טראמפ מעוררים סערה
אורן דוברונסקי, איש הייטק ותיק, יקבל מקום 11 ברשימת הליכוד מטעם ראש הממשלה | זמן קצר לאחר ההודעה התגלו ברשת פרסומים קשים שכתב בעבר נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ
אורן דוברונסקי, איש הייטק ותיק, יקבל מקום 11 ברשימת הליכוד מטעם ראש הממשלה | זמן קצר לאחר ההודעה התגלו ברשת פרסומים קשים שכתב בעבר נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תפקח על הוצאת החומרים מ"אתר 99" שהחריד את ישראל • התהליך צפוי להסתיים עד סוף השנהבבלי
רעידת אדמה בעוצמה של 7.4 בסולם ריכטר הותירה הרס רב במערב קולומביה | עשרות מבנים קרסו, מאות נפצעו וכוחות החילוץ פועלים במרוץ נגד הזמן | תושבים מתארים רגעי אימה: "קירות הבית נסדקו מול העיניים"בבלי
חקירה סמויה חשפה חשד להונאה של כחמישה מיליון שקלים | עובדים חשודים בתשלום חובות חשמל באופן בלתי חוקיבבלי
נשיא ארה"ב הנחה את צוותי המשא ומתן להעלות דרישת פיצויים נגדית בעקבות טענות איראן • "הם הרגו אלפים באמצעות מטעני הצד והטרור שלהם" • הדרישה כוללת גם פיצויים למשפחות מאות אלפי המפגינים שנהרגו במשטרבבלי
בעקבות ביקור שר החוץ סער בקולומביה: הכרה בריבונות על רמת הגולן, חידוש מלא של היחסים הדיפלומטיים והעברת השגרירות לירושליםבבלי
מייסד רשת מסעדות החומוס בעמק הסיליקון יהיה השיריון הראשון של ראש הממשלה בתנועה • לאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית בחינוך, רפואה וכלכלהבבלי
גפני לא מאכזב: ההצהרה הפוליטית בקעמפ ישיבת אור ישראל | ההנחיה השקטה של המפלגות החרדיות לכאב הראש שמייצרת המפלגה של לייטנר | ממדאני זוכה לתמיכה מפתיעה מהאדמו"ר מסאטמר | איזו תפילה צריך להתפלל על מחוללי גזירת הגיוס? | השיר שהולחן במחנה בני תורה לזכר החברונער שנטש (מעייריב)איצלה כץ
המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי הכריז על שינוי מבני צבאי משמעותי: מיזוג מפקדת ח'אתם אלאנביאא' עם מפקדת הכוחות המזוינים לגוף אחד. במקביל מונו 6 מפקדים בכירים: עלי עבדאללהי כראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים המאוחדים, כיומרת' חיידרי כסגנו, ואחמד וחידי כמפקד משמרות המהפכה. עבדאללהי שימש קודם לכן כראש מפקדת ח'אתם אלאנביאא' וכעת עומד בראש הגוף המאוחד.צוות בבלי
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