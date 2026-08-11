בגלל ביטול כשרות לבשר: תביעת ענק של 5.7 מיליון ₪ נגד הרבנות 

סקרים פוליטיים

סקר חדש של מכון מדגם מציג את תמונת מפת המנדטים נכון להיום. מהסקר החדש עולה כי מפלגת "ישר!" של איזנקוט מתחזקת במנדט נוסף ועוקפת את הליכוד ונתניהו, בנט בולם במקצת את ההתרסקות ועולה ל-15 מנדטים | במפלגות החרדיות: יהדות התורה יציבה עם 8, ש"ס נותרת מאחור עם 7 מנדטים בסה"כ | ומי מתחת לאחוז החסימה? • הסקר המלא (פוליטי)