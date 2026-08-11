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מבזק תחזית מזג האוויר

השירות המטאורולוגי מזהיר: עומסי חום קיצוניים – סכנה לחיי אדם

השירות המטאורולוגי הוציא אזהרה אדומה לאזורי הבקעה, ים המלח והערבה • עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים להימשך גם לאחר ירידה קלה בטמפרטורות • קוראים להימנע משהייה ממושכת בחוץ ולשתות הרבה

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מזג אוויר שרבי וקיצוני | אילוסטרציה
מזג אוויר שרבי וקיצוני | אילוסטרציה | צילום: צילום: שאטרסטוק
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