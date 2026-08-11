בבלי
מבזק לקראת הפריימריז

מכתב התראה חריף לנתניהו: "לסלק את עסקני המפלגות החרדיות מהליכוד"

וידר דורש בדיקה מיידית נגד "ניסיון השתלטות מאורגן" • "עסקנים בכירים ממפלגות זרות מנצלים את הדמוקרטיה הפנימית" | ברקע: התפקדות חסידויות גדולות לליכוד (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
יעקב וידר
יעקב וידר | צילום: צילום: עמוד הפייסבוק של וידר
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