לראשונה מאז שבו למשא ומתן: ארה"ב תקפה במפרץ עומאן
לאחר יותר משבוע של הימנעות מפעולות צבאיות באזור, תקפו כוחות אמריקניים ספינה שניסתה לשבור את המצור הימי על נמלי איראן • הנשיא טראמפ: "אתם עוד תראו"
לאחר יותר משבוע של הימנעות מפעולות צבאיות באזור, תקפו כוחות אמריקניים ספינה שניסתה לשבור את המצור הימי על נמלי איראן • הנשיא טראמפ: "אתם עוד תראו"
צה"ל הודיע כי בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ושטחים פלסטיניים בכפרים קוצרה וג'אלוד במרחב חטיבת שומרון, תוך השתלטות עליהם. צה"ל הגדיר זאת כ"פעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה". בעקבות כך הוטל צו שטח צבאי סגור באזור למי שאינו תושב המקום. אתמול זוהו אזרחים ישראלים שניסו להיכנס לשטח הסגור בתוך אמבולנס שתואם מעברו. צה"ל הודיע כי מעורבים מכוחות הביטחון יטופלו משמעתית.צוות בבלי
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