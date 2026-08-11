צה"ל תוקף באש ארטילרית באזור כפר רמאן בדרום לבנון
ערוצים לבנוניים מדווחים על אש ארטילרית של צה"ל באזור כפר רמאן למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה שבדרום לבנון. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.
ערוצים לבנוניים מדווחים על אש ארטילרית של צה"ל באזור כפר רמאן למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה שבדרום לבנון. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.
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