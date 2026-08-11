בית המשפט העליון דחה בקשה תשיעית של התנועה לאיכות השלטון וחייב אותה בהוצאות

בבלי

צה"ל הודיע כי בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ושטחים פלסטיניים בכפרים קוצרה וג'אלוד במרחב חטיבת שומרון, תוך השתלטות עליהם. צה"ל הגדיר זאת כ"פעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה". בעקבות כך הוטל צו שטח צבאי סגור באזור למי שאינו תושב המקום. אתמול זוהו אזרחים ישראלים שניסו להיכנס לשטח הסגור בתוך אמבולנס שתואם מעברו. צה"ל הודיע כי מעורבים מכוחות הביטחון יטופלו משמעתית.