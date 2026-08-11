בג"ץ מבקר את הכנסת על ביטול הסדר הקלפיות בבתי האבות

בבלי

דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל עצמם במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. האירוע נמצא בחקירה. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.