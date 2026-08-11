מחלוקת נדירה בין נשיא העליון למשנהו: "אין לנו להמליץ למחוקק"
השופט סולברג הסתייג בחריפות מהערותיו של הנשיא עמית על יחסי הכנסת והממשלה: "מוטב לנו לא לנפק המלצות למחוקק באשר לדרך פעולתו"
השופט סולברג הסתייג בחריפות מהערותיו של הנשיא עמית על יחסי הכנסת והממשלה: "מוטב לנו לא לנפק המלצות למחוקק באשר לדרך פעולתו"
דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל עצמם במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. האירוע נמצא בחקירה. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.צוות בבלי
תיעוד מסיור באברגליידס מראה מדריך מתקרב לתנין ונוגע בו, בניגוד להנחיות הרשויות המזהירות מפני יצירת קשר עם בעלי חיים אלובבלי
במשרד המשפטים סבורים כי נאספו די ראיות להעמדה לדין בעבירה של מגע עם סוכן חוץ, אף שחוות הדעת הביטחוניות טרם הושלמובבלי
בית המשפט העליון הורה לוועדת הבחירות המרכזית להציג בדחיפות כיצד תבטיח את זכות ההצבעה של הקשישים, לאחר שהכנסת דחתה את בקשת הוועדה לעגן את ההסדר בחקיקהבבלי
צה"ל הודיע כי בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ושטחים פלסטיניים בכפרים קוצרה וג'אלוד במרחב חטיבת שומרון, תוך השתלטות עליהם. צה"ל הגדיר זאת כ"פעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה". בעקבות כך הוטל צו שטח צבאי סגור באזור למי שאינו תושב המקום. אתמול זוהו אזרחים ישראלים שניסו להיכנס לשטח הסגור בתוך אמבולנס שתואם מעברו. צה"ל הודיע כי מעורבים מכוחות הביטחון יטופלו משמעתית.צוות בבלי
רוברט גילמן, חייל מארינס אמריקני לשעבר, שב לארצו לאחר 1,666 ימי מאסר ברוסיה • משפחתו: "הנשיא טראמפ הציל את חייו" • צפוי לעבור בדיקות רפואיות נרחבותבבלי
בעקבות מעצרו של בחור ישיבה שזומן ללהב 433 והועבר למשטרה הצבאית, מבהירה המשטרה: מי שמגיע להגשת תלונה או לקבלת שירות לא יועבר לצבא - אך הנחקר היה חשוד בעבירה פליליתבבלי
ניקוסיה פונה לישראל לרכישת טנקי מרכבה לאחר שדחתה הצעה יוונית לטנקים מיושנים | העסקה מעוררת מחלוקת בממשלת ישראל בשל צורכי צה"ל במלחמהבבלי
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