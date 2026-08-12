טראמפ מאיים על איראן: "אם ינסו משהו – נמחק אותם מהמפה"

למה הוא לא תובע?"

גורם מקורב לראש הממשלה טוען כי השריון של דוברונסקי במקום ה-11 נועד להחליש את מעמדו של שר הכלכלה ברקת • ברקע: טענות על ניסיון להדיח את נתניהו בתקופה שלאחר ה-7 באוקטובר