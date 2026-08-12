בבלי
מבזק "איראן שיקרה לי ללא הרף"

טראמפ מאיים על איראן: "אם ינסו משהו – נמחק אותם מהמפה"

הנשיא האמריקני הצהיר בטיסה חזרה מאוהיו כי ארה"ב שולטת במצר הורמוז וכי איראן "כבר לא הבריון של המזרח התיכון" • התייחס גם למבצע החילוץ הדרמטי מטורקיה: "אני מקבל איומים שאתם לא יודעים עליהם"

ישראל גרוס בבלי
מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ
מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צילום: צילום: שאטרסטוק
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