בגלל מחשב נייד שהושאר בטעינה: משפחה חולצה משריפה הלילה משריפה
זוג הורים ותינוק חולצו מדירתם בהרצליה לאחר שמחשב נייד שהונח על ספה התחמם והצית את הרהיט • כבאות והצלה מזהירה מפני הנחת מחשבים על משטחים רכים
זוג הורים ותינוק חולצו מדירתם בהרצליה לאחר שמחשב נייד שהונח על ספה התחמם והצית את הרהיט • כבאות והצלה מזהירה מפני הנחת מחשבים על משטחים רכים
השירות המטאורולוגי הפעיל אזהרה אדומה בבקעה ובערבה; הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה עד יום שישי, אך עומסי החום יימשכו ברוב חלקי הארץבבלי
גורם מקורב לראש הממשלה טוען כי השריון של דוברונסקי במקום ה-11 נועד להחליש את מעמדו של שר הכלכלה ברקת • ברקע: טענות על ניסיון להדיח את נתניהו בתקופה שלאחר ה-7 באוקטוברדוד קליין
הנשיא האמריקני הצהיר בטיסה חזרה מאוהיו כי ארה"ב שולטת במצר הורמוז וכי איראן "כבר לא הבריון של המזרח התיכון" • התייחס גם למבצע החילוץ הדרמטי מטורקיה: "אני מקבל איומים שאתם לא יודעים עליהם"ישראל גרוס
דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל עצמם במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. האירוע נמצא בחקירה. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.צוות בבלי
תיעוד מסיור באברגליידס מראה מדריך מתקרב לתנין ונוגע בו, בניגוד להנחיות הרשויות המזהירות מפני יצירת קשר עם בעלי חיים אלובבלי
השופט סולברג הסתייג בחריפות מהערותיו של הנשיא עמית על יחסי הכנסת והממשלה: "מוטב לנו לא לנפק המלצות למחוקק באשר לדרך פעולתו"בבלי
במשרד המשפטים סבורים כי נאספו די ראיות להעמדה לדין בעבירה של מגע עם סוכן חוץ, אף שחוות הדעת הביטחוניות טרם הושלמובבלי
בית המשפט העליון הורה לוועדת הבחירות המרכזית להציג בדחיפות כיצד תבטיח את זכות ההצבעה של הקשישים, לאחר שהכנסת דחתה את בקשת הוועדה לעגן את ההסדר בחקיקהבבלי
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