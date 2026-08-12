עכשיו זה רשמי: סגן השר עובר מעוצמה יהודית לליכוד ונתניהו מברך

בבלי

נשיא טורקיה ארדואן הכריז על ברית הגנה משולשת עם סעודיה ופקיסטן. לדבריו, "קיבלנו על עצמנו אחריות היסטורית לסייע בהבטחת היציבות באזורנו". ארדואן הבהיר כי המטרה המרכזית של ההסכם היא לחזק את ההרתעה, וכי ההסכם פתוח בפני כל המדינות האחיות. "החזון שלנו הוא שבסופו של דבר, ככל שהדבר יתאפשר, כל מדינות האזור יתאחדו במסגרת הזו", אמר. ארדואן הדגיש כי ההסכם אינו מכוון נגד אף מדינה ומטרתו היחידה היא לקדם שלום ויציבות באזור.